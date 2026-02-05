Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Swiss Market, que acabó la jornada del jueves 5 de febrero con ligeras caídas del 0,31%, hasta los 13.466,04 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 13.516,31 puntos y un mínimo de 13.378,60 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.

En relación a los últimos siete días, el Swiss Market marca un ascenso 2,42% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 6,9%. El Swiss Market se sitúa un 0,31% por debajo de su máximo del presente año (13.508,12 puntos) y un 3,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).