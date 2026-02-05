Noticias

Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,64% al cierre de de operaciones este 5 de febrero

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada bajista para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión de mercado del jueves 5 de febrero con notables descensos del 1,64%, hasta los 2.730,80 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 2.758,03 puntos y la cifra mínima de 2.720,75 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una bajada 2,39%, por ello en el último año aún mantiene una disminución del 7,95%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,39% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 1,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

