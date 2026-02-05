Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,64% al cierre de de operaciones este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión de mercado del jueves 5 de febrero con notables descensos del 1,64%, hasta los 2.730,80 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 2.758,03 puntos y la cifra mínima de 2.720,75 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una bajada 2,39%, por ello en el último año aún mantiene una disminución del 7,95%. El MOEX Russia Index se sitúa un 2,39% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 1,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).