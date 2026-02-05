Noticias

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 5 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del jueves 5 de febrero con leves incrementos del 0,31%, hasta los 5.988,75 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas anteriores, el indicador con este dato interrumpe la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 anota un ascenso 1,64%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 11,09%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 2,37% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

