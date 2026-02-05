Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 5 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con leves descensos del 0,29%, hasta los 5.529,16 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 5.534,66 puntos y un mínimo de 5.488,08 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota un ascenso 2,9%, por ello desde hace un año mantiene aún una subida del 27,14%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (5.545,43 puntos) y un 8,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).