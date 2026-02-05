Noticias

Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 5 de febrero

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión bursátil del jueves 5 de febrero con leves descensos del 0,29%, hasta los 5.529,16 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 5.534,66 puntos y un mínimo de 5.488,08 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota un ascenso 2,9%, por ello desde hace un año mantiene aún una subida del 27,14%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,29% por debajo de su máximo del presente año (5.545,43 puntos) y un 8,43% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Bélgica

Últimas Noticias

Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 5 de febrero

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones suizas caen; así fue

OMX Stockholm 30 este 5 de febrero: cerró operaciones a la baja

Cierre de operaciones OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 este 5

Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 5 de febrero

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 termina en

Cotización de apertura del dólar en Cuba HOY 5 de febrero del 2026: cómo amaneció el tipo de cambio

Se registró un alza en los valores de la divisa estadounidense con respecto a la jornada anterior

Cotización de apertura del dólar

Las últimas previsiones para Lima: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Lima: