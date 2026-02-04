PSI 20 termina la sesión con tendencia alcista este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que acabó la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con incrementos del 0,61%, hasta los 8.881,79 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 8.956,62 puntos y un volumen mínimo de 8.811,12 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 registra una subida 2,52%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 36,44%.