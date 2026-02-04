Noticias

PSI 20 termina la sesión con tendencia alcista este 4 de febrero

Cierre de sesión PSI 20: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que acabó la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con incrementos del 0,61%, hasta los 8.881,79 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 8.956,62 puntos y un volumen mínimo de 8.811,12 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 registra una subida 2,52%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 36,44%.

