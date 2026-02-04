Noticias

México: cotización de apertura del euro hoy 4 de febrero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del euro hoy 4 de febrero de EUR a MXN

En la jornada de hoy el euro se negocia en la sesión de hoy a 20,38 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,64% si se compara con los 20,51 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,16%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 7,39%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, encadena dos sesiones consecutivas en negativo. La volatilidad de esta semana es de 7,51%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,21%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.

