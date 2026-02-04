Glosario de tecnología: qué significa Criptografía cuántica

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Criptografía cuántica

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Criptografía cuántica es una disciplina de la criptografía que utiliza la mecánica cuántica para asegurar y proteger la comunicación. Esta forma de criptografía hace uso de principios cuánticos tales como el efecto túnel, los estados cuánticos superpuestos y el efecto no local para proporcionar niveles más altos de seguridad en comparación con la criptografía convencional. El objetivo principal es lograr un grado más alto de seguridad informática sin comprometer el rendimiento.

La criptografía cuántica es una disciplina de la criptografía que se basa en los avances tecnológicos de la mecánica cuántica para asegurar y proteger la comunicación.

Esta forma de criptografía se diferencia en gran medida de la criptografía convencional. Puesto que utiliza principios cuánticos como el efecto túnel, los estados cuánticos superpuestos y el efecto no local para proporcionar niveles más altos de seguridad, además de un mayor rendimiento. El objetivo principal es lograr un grado más alto de seguridad informática sin comprometer el rendimiento.

En este texto abordaremos los principios básicos que hacen posible esta disciplina, sus ventajas y desventajas, así como las perspectivas del futuro con respecto a su desarrollo.

Principios de la Criptografía Cuántica

La Criptografía Cuántica es una tecnología que está basada en principios fundamentales de física cuántica y ofrece niveles de seguridad nunca antes vistos. Estos son los principios básicos sobre los que se basa:

Entrelazamiento cuántico . Esta técnica permite que dos partículas estén unidas a través del espacio y el tiempo, incluso si están separadas por grandes distancias. El entrelazamiento cuántico permite que dos partículas compartan información simultáneamente, sin importar la distancia entre ellas. Superposición cuántica . Esta propiedad le permite a un objeto existir en varios estados a la vez, lo que le da la capacidad de representar más información utilizando menos recursos. Esto le permite a los usuarios transmitir y almacenar datos mucho más eficientemente. Confusión cuántica . La confusión cuántica es un proceso por el cual los datos se codifican para hacerlos impenetrables para ojos no autorizados. Los algoritmos cuánticos utilizan complejas ecuaciones matemáticas para cifrar los datos. Consecuentemente, sólo pueden ser descifradas con las llaves correctas o herramientas matemáticas específicas para desencriptarlas. Interferencia cuántica . La interferencia cuántica es un fenómeno en el que dos ondas cruzan y sus campos electromagnéticos se anulan mutuamente para crear patrones predecibles de interferencia constructiva o destructiva. Se pueden usar estructuras especiales como arreglos lineales para crear patrones periódicos impredecibles. Lo que incrementa significativamente la dificultad para decodificar los datos encriptados con criptografía cuántica.

Estas son sólo algunas de las propiedades fundamentales sobre las cuales tiene su fundamento en la Criptografía cuántica, ofreciendo niveles sin precedentes de seguridad y privacidad digital, así como un mayor nivel protección contra ataques desde fuera del sistema informático.

Ventajas de la Criptografía Cuántica

La criptografía cuántica es una nueva forma de seguridad que ofrece numerosas ventajas sobre los sistemas tradicionales. Esto se debe a su capacidad para proporcionar un nivel de seguridad mucho mayor que cualquier tecnología existente. Aquí hay algunas ventajas clave de la criptografía cuántica:

Inmutable . La criptografía cuántica garantiza que la información no puede ser manipulada por terceros sin autorización. Esto significa que tus datos siempre estarán seguros y protegidos. Seguridad avanzada . La tecnología cuántica ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que el actual, lo que lo hace prácticamente impenetrable por las fuerzas del mal. Mayor anonimato . Los usuarios pueden mantener su identidad en secreto al utilizar la criptografía cuántica. Ya que esta permite un mayor nivel de anonimato. Mayor velocidad . La computación cuántica es mucho más rápida y eficiente que los sistemas tradicionales. Es por ello que los usuarios pueden obtener resultados rápidamente sin comprometer la seguridad. Mayor escalabilidad . La computación cuántica es capaz de procesar grandes volúmenes de datos con rapidez y eficiencia. Lo que hace posible a las empresas escalar sus operaciones sin preocuparse por el rendimiento o la seguridad.

Dicho en otras palabras, la criptografía cuántica ofrece numerosas ventajas para mejorar nuestra seguridad digital y permitir a las empresas escalar sus operaciones con flexibilidad y confianza. Este tipo de tecnología nos ayudará a mantener nuestros datos y actividades en línea seguras frente a amenazas potencialmente destructivas provenientes del exterior.

Desventajas de la Criptografía Cuántica

Aunque esta tecnología ofrece la promesa de mejorar los niveles de seguridad, también presenta algunas desventajas.

En lo que sigue te dejamos algunas desventajas de la criptografía cuántica:

Alta complejidad . La mayor desventaja es que esta tecnología es muy complicada. Se necesita mucho conocimiento técnico para entender y aplicar correctamente la criptografía cuántica. Esto significa que puede ser difícil implementarla en sistemas existentes. Alto costo . Otro inconveniente es el costo asociado con la criptografía cuántica. El equipamiento necesario para implementarla puede ser caro, lo que hace que sea una opción menos atractiva para las empresas con un presupuesto limitado. Vulnerabilidades . La criptografía cuántica no está exenta de vulnerabilidades, como todas las tecnologías de encriptación moderna. Un atacante puede explotar estos puntos débiles para obtener acceso a información protegida o incluso robar datos sensibles. Falta de compatibilidad . Debido a su complejidad, muchos sistemas actualmente no son compatibles con la criptografía cuántica. Lo cual implica que no se pueden beneficiar del nivel adicional de seguridad ofrecido por esta tecnología avanzada.

Para cerrar, hay preocupaciones sobre los efectos potencialmente negativos del uso generalizado de la criptografía cuántica sobre el consumidor promedio, como posibles riesgos relacionados con privacidad y regulaciones financieras más rigurosas. Estudios adicionales son necesarios para evaluar si existen riesgos reales antes de que esta tecnología sea ampliamente adoptada por el gobierno y las empresas privadas.

Futuro de la Criptografía Cuántica

La criptografía cuántica es una tecnología emergente que está revolucionando el mundo de la seguridad y la privacidad en línea. Esta tecnología se fundamenta en principios cuánticos para codificar y descodificar información. Esto, significa que ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que las técnicas tradicionales. El futuro de la criptografía cuántica está lleno de oportunidades prometedoras para la industria de la seguridad. Seguidamente damos un vistazo a algunas de ellas:

Mayor nivel de seguridad . La criptografía cuántica ofrece un nivel mucho mayor de seguridad que los sistemas tradicionales porque usa principios físicos para codificar datos. Por ende, los hackers no pueden acceder a ellos. Esto crea un entorno más seguro para todos los usuarios en línea. Mayor privacidad . La criptografía cuántica también permite a los usuarios mantener su información personal totalmente privada. Puesto que protege sus datos con claves y contraseñas impenetrables. Esto significa que, incluso si sus datos son interceptados o robados, no podrán ser utilizados por nadie más debido a su impenetrabilidad. Reducción del fraude . La criptografía cuántica hace posible verificar la autenticidad de transacciones electrónicas sin revelar detalles sensibles como direcciones IP o tarjetas bancarias, lo que reduce el riesgo de fraude electrónico en línea y mejora la confianza entre compradores y vendedores. Mejora en el rendimiento computacional . Debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de información simultáneamente, la criptografía cuántica mejorará el rendimiento computacional con respecto a tareas comunes tales como búsqueda web, análisis financieros o anuncios publicitarios dirigidos personalizados.

Dicho en otras palabras, el futuro de la criptografía cuántica ofrece enormes oportunidades para mejorar nuestra experiencia digital y hacerla más segura e intuitiva. Y todo, gracias a sus capacidades únicas e innovadoras para codificar y descifrar datos con alta precisión y velocidad sin comprometer nuestra privacidad.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.