Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 4 de febrero

Inicio de jornada de alzas para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del miércoles 4 de febrero con leves incrementos del 0,26%, hasta los 6.010,64 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el índice da la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó una bajada del 1%, sin poder fijar una clara tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un incremento 1,31% y en el último año aún mantiene un ascenso del 12,17%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.041,14 puntos) y un 2,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).