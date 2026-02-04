El índice surcoreano terminó operaciones al alza este 4 de febrero

Día en positivo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del miércoles 4 de febrero con notables subidas del 1,57%, hasta los 5.371,10 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.376,92 puntos y un volumen mínimo de 5.243,11 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,49%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI acumula un ascenso 3,87%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 113,31%.