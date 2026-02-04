Noticias

El índice surcoreano terminó operaciones al alza este 4 de febrero

Cierre de sesión KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el KOSPI, que cerró la sesión de mercado del miércoles 4 de febrero con notables subidas del 1,57%, hasta los 5.371,10 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.376,92 puntos y un volumen mínimo de 5.243,11 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI acumula un ascenso 3,87%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 113,31%.

