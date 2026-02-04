El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 4 de febrero con alza de 0,29%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Russell 2000, que empieza la sesión de mercado del miércoles 4 de febrero con leves subidas del 0,29%, hasta los 2.656,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice bursátil encadena tres sesiones seguidas en dígitos positivos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 registra una subida del 0,1%. El Russell 2000 se sitúa un 2,3% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).