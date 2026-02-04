Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 4 de febrero en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy 4 de febrero en México

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,33 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,55% comparado con los 17,23 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,7%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una disminución del 15,95%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, cortó con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

