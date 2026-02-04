Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de febrero en San Francisco de Macoris

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en San Francisco de Macoris para este miércoles:

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en San Francisco de Macoris es de 61% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 1.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima que predomina es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en la ciudad, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.