Noticias

Apertura del Swiss Market este 4 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión bursátil continuista para el Swiss Market, que inaugura la sesión del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 13.362,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el indicador suma dos sesiones seguidas de bajada.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra un ascenso 2,6%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 6,01%. El Swiss Market se sitúa un 0,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.476,32 puntos) y un 2,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suiza

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 4 de febrero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice de

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 4 de febrero

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 va a

Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 4 de febrero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del índice Hang Seng

BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 3 de febrero

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX experimenta una alza

FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 4 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

FTSE MIB IDX se mueven