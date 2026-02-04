Apertura del Swiss Market este 4 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión bursátil continuista para el Swiss Market, que inaugura la sesión del miércoles 4 de febrero con una variación del 0,08%, hasta los 13.362,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el indicador suma dos sesiones seguidas de bajada.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra un ascenso 2,6%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 6,01%. El Swiss Market se sitúa un 0,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.476,32 puntos) y un 2,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (13.023,81 puntos).