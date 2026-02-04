Noticias

AEX registra ganancias de 0,28% durante arranque de la jornada este 4 de febrero

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el AEX, que inaugura la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con leves subidas del 0,28%, hasta los 996,81 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, cuando acabó con un descenso del 0,78%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX registra una bajada 0,03%; pero en el último año aún conserva una subida del 7,87%. El AEX se sitúa un 1,4% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

