AEX registra ganancias de 0,28% durante arranque de la jornada este 4 de febrero

Apertura positiva para el AEX, que inaugura la jornada en los mercados del miércoles 4 de febrero con leves subidas del 0,28%, hasta los 996,81 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, cuando acabó con un descenso del 0,78%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX registra una bajada 0,03%; pero en el último año aún conserva una subida del 7,87%. El AEX se sitúa un 1,4% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 3,29% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).