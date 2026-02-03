Noticias

Valor del euro en Perú este 3 de febrero de 2026 (de EUR a PEN)

Este martes, se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 3 de febrero de EUR a PEN

El euro se paga en esta jornada del martes 3 de febrero a 3,98 soles en promedio, lo que implicó un ascenso del 0,19% frente a los 3,97 soles de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un descenso del 0,5% y desde hace un año todavía mantiene un descenso del 2,29%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, pone fin a tres sesiones consecutivas con tendencia negativa. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

El euro digital tropieza con resistencias políticas en Bruselas

El proyecto del euro digital —una forma electrónica de la moneda común europea que respaldaría pagos cotidianos y funcionaría junto al dinero físico— está en un punto crítico debido a fuertes diferencias entre los legisladores en Bruselas. Según reportes recientes, el Parlamento Europeo aún no logra ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el diseño de esta moneda digital, lo que ha generado un estancamiento político que pone en riesgo la continuidad del proceso legislativo necesario para avanzar con su implementación.

En las conversaciones internas, algunos grupos parlamentarios sostienen posiciones muy distintas sobre las características del euro digital y su alcance. Por ejemplo, el Partido Popular Europeo ha propuesto un modelo limitado, descrito como “e-cash”, que funcionaría únicamente para pagos sin conexión y sin crear cuentas minoristas directamente en el registro del Banco Central Europeo (BCE). Por otro lado, otras formaciones respaldan el plan original de la Comisión Europea, que contempla un sistema más amplio con cuentas minoristas accesibles tanto en línea como fuera de línea.

Esta falta de consenso ha llevado a negociadores a reconocer la división con frases como “We agreed to disagree”, reflejando que no lograron un punto medio en sus discusiones sobre el marco del euro digital. Aunque la posición de los países miembros ya fue acordada previamente, el Parlamento Europeo sigue sin fijar una postura final, lo que podría complicar una votación clave prevista para mayo que definiría el rumbo del proyecto.

El debate ocurre en un contexto más amplio de presión para modernizar los sistemas de pago europeos y reducir la dependencia de redes privadas dominadas por empresas estadounidenses, pero esas visiones técnicas y geopolíticas ahora chocan con las realidades del proceso político interno de la UE.

