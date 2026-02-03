Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del martes 3 de febrero con notables incrementos del 1,81%, hasta los 32.195,36 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 32.293,83 puntos y un volumen mínimo de 31.737,66 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,72%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución 0,38%; sin embargo desde hace un año aún conserva una subida del 38,18%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 9,7% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).