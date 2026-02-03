Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 3 de febrero

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del martes 3 de febrero con notables incrementos del 1,81%, hasta los 32.195,36 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 32.293,83 puntos y un volumen mínimo de 31.737,66 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,72%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución 0,38%; sin embargo desde hace un año aún conserva una subida del 38,18%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 9,7% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

