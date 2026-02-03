Noticias

RTSI comienza la jornada a la baja este 2 de febrero

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que empieza la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con notables caídas del 2,18%, hasta los 1.132,34 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota un descenso 1,3%; sin embargo desde hace un año acumula aún un ascenso del 21,39%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

