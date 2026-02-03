RTSI comienza la jornada a la baja este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que empieza la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con notables caídas del 2,18%, hasta los 1.132,34 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas previas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas cayendo.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota un descenso 1,3%; sin embargo desde hace un año acumula aún un ascenso del 21,39%. El RTSI (Russia) se sitúa un 2,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,1% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.077,44 puntos).