MOEX Russia Index pierde terreno al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Día en negativo para el MOEX Russia Index, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de febrero con ligeras caídas del 0,51%, hasta los 2.768,56 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el selectivo acumula dos fechas consecutivas en cifras negativas.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota un ascenso 0,01%; sin embargo desde hace un año aún conserva una disminución del 5,11%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 2,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).