Noticias

MOEX Russia Index pierde terreno al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Apertura de sesión MOEX Russia Index: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el MOEX Russia Index, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de febrero con ligeras caídas del 0,51%, hasta los 2.768,56 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el selectivo acumula dos fechas consecutivas en cifras negativas.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota un ascenso 0,01%; sin embargo desde hace un año aún conserva una disminución del 5,11%. El MOEX Russia Index se sitúa un 1,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,76 puntos) y un 2,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

RTSI comienza la jornada a la baja este 2 de febrero

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

RTSI comienza la jornada a

BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 3 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 gana terreno durante

¿Cómo estará el clima en Mendoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de febrero en Rosario

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

El índice surcoreano cerró operaciones al alza este 3 de febrero

Cierre de sesión KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El índice surcoreano cerró operaciones