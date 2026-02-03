MOEX Russia Index este 3 de febrero: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el MOEX Russia Index, que cerró la jornada financiera del martes 3 de febrero con leves incrementos del 0,63%, hasta los 2.786,06 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.794,17 puntos y la cifra mínima de 2.777,66 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,59%.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra una subida 0,17%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un descenso del 4,93%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,42% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 3,31% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.696,92 puntos).