Los 10 podcasts favoritos de Spotify Chile hoy

Spotify publicó su conteo con los más escuchado en los podcast de Chile, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en Chile

1. Demasiada Información

¿Saben lo que pasa cuando juntas a dos amigas y le quitas el botón de pausa? Esa vorágine de palabras donde se habla rápido, se ríe fuerte y, de repente.. ¡UPS! Se cuenta más de la cuenta. Hablamos de ese momento exacto donde cruzas la línea y gritas: ¡DEMASIADA INFORMACIÓN! Prepárense, porque Virginia Demaria y Javiera Contador aterrizan en Emisor Podcasting para romper todos los esquemas. No es solo un podcast; es un show de anécdotas al límite, juegos y una complicidad explosiva.

2. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

3. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

4. La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat

ENTREVISTAS Y VIVENCIAS PARA ESCUCHAR SIEMPRE. Puedes llegar a conseguir todo lo que te propongas y conoceremos a gente que lo han conseguido. Yo en principio no se nada, pero seguro que lo descubriré. Explorando el mundo y su gente. Participa y cuéntame tu historia, el límite lo pones tú.

5. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

6. Diario de un CEO con Steven Bartlett

Steven Bartlett es un empresario, inversor y autor británico. Es el fundador de Flight Story una empresa de medios y de Flight Fund, un fondo de inversión que respalda a la próxima generación de empresas que definen categorías. Creó The Diary Of A CEO para compartir las páginas sin filtros de los diarios personales de los CEO, expertos, terapeutas y líderes más fascinantes del mundo, con la esperanza de que sus aprendizajes ayuden tanto a ti como a él a vivir mejores vidas. DOAC es un acrónimo doble: Diary Of A CEO, pero también Dreamers, Open-minded, Awareness y Connection (Soñadores, Mentalidad Abierta, Conciencia y Conexión). Este es tu rincón de internet para soñar en grande, pensar con apertura, expandir tu conciencia y sentirte más conectado. Mi nuevo libro: https:g2ul0.app.linkDOAC IG: https:www.instagram.comsteven LI: https:www.linkedin.cominstevenbartlett-123 Este programa recrea artificialmente las voces de los ponentes originales. Listen in English.

7. El Consultorio

Podcast de conversación, llamadas y confesiones anónimas. Siendo honestos, adictos al chisme. En vivo por Youtube todos los miércoles y domingos a las 21.00hrs. Al día siguiente acá en Spotify.

8. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

9. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

10. Media Semana

¡El primer matinal de la tarde! Únete todas las semanas a Pau y Socías en el programa más reciente de Dantesco: Media Semana! Todos los miércoles a las 15:00 hora chilena a través del canal de Youtube de DantescoMedia.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.