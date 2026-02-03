Índice Russell 2000 cierra operaciones este 3 de febrero con suba de 0,31%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del martes 3 de febrero con leves ascensos del 0,31%, hasta los 2.648,50 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 2.666,85 puntos y un volumen mínimo de 2.605,88 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,29%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 anota un descenso del 0,68%. El Russell 2000 se sitúa un 2,58% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,59% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).