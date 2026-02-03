Noticias

Índice Russell 2000 cierra operaciones este 3 de febrero con suba de 0,31%

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día positivo para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del martes 3 de febrero con leves ascensos del 0,31%, hasta los 2.648,50 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 2.666,85 puntos y un volumen mínimo de 2.605,88 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,29%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 anota un descenso del 0,68%. El Russell 2000 se sitúa un 2,58% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 5,59% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

