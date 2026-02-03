Noticias

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 2 de febrero con pérdida de 0,17%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza rueda bursátil del lunes 2 de febrero con leves caídas del 0,17%, hasta los 67.598,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice encadena tres jornadas seguidas en negativo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano acumula un descenso 1,61%; aunque en el último año acumula aún un ascenso del 15,73%. El índice BMV se sitúa un 3,37% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 5,39% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en México

Últimas Noticias

Dólar hoy en Chile: cotización de apertura cae levemente hoy, martes 3 de febrero del 2026

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Chile: cotización

Dólar: cotización de apertura hoy 3 de febrero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 3 de febrero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guatemala: cotización de apertura del

Precio del dólar baja otra vez: Así se abrió el tipo de cambio hoy 3 de febrero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar baja otra

Valor de apertura del dólar en República Dominicana hoy, 3 de febrero del 2026: así amaneció el tipo de cambio USD a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar