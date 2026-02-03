El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 2 de febrero con pérdida de 0,17%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza rueda bursátil del lunes 2 de febrero con leves caídas del 0,17%, hasta los 67.598,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice encadena tres jornadas seguidas en negativo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el índice mexicano acumula un descenso 1,61%; aunque en el último año acumula aún un ascenso del 15,73%. El índice BMV se sitúa un 3,37% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 5,39% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).