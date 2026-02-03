Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 3 de febrero

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buena apertura para el KOSPI, que comienza la jornada financiera del martes 3 de febrero con fuertes ascensos del 3,29%, hasta los 5.112,65 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el indicador da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,06%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI anota una subida 0,55%, de manera que en el último año aún mantiene un incremento del 102,88%. El KOSPI se sitúa un 2,14% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.224,36 puntos) y un 18,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

