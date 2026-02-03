Noticias

Cotización del Moscow RTS del 3 de febrero

Cierre de sesión Moscow RTS: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de alzas para el Moscow RTS, que acabó la jornada del martes 3 de febrero con leves ascensos del 0,69%, hasta los 1.140,10 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 1.142,82 puntos y un volumen mínimo de 1.136,07 puntos. El rango de cotización para el Moscow RTS entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,59%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Moscow RTS acumula un descenso 0,39%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 21,09%. El Moscow RTS se sitúa un 1,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

