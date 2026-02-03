Cotización del Moscow RTS del 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de alzas para el Moscow RTS, que acabó la jornada del martes 3 de febrero con leves ascensos del 0,69%, hasta los 1.140,10 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 1.142,82 puntos y un volumen mínimo de 1.136,07 puntos. El rango de cotización para el Moscow RTS entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,59%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Moscow RTS acumula un descenso 0,39%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 21,09%. El Moscow RTS se sitúa un 1,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 5,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).