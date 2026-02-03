Noticias

BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 3 de febrero

Inicio de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el BIST 100, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con subidas del 0,84%, hasta los 13.735,91 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un descenso del 0,05%, siendo incapaz de asentar una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 acumula una subida 4,8%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 40,06%. El BIST 100 se sitúa un 0,74% por debajo de su máximo del presente año (13.838,30 puntos) y un 21,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

