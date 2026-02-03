BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el BIST 100, que inaugura la sesión del martes 3 de febrero con subidas del 0,84%, hasta los 13.735,91 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un descenso del 0,05%, siendo incapaz de asentar una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 acumula una subida 4,8%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 40,06%. El BIST 100 se sitúa un 0,74% por debajo de su máximo del presente año (13.838,30 puntos) y un 21,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).