BIST 100: el principal índice de Turquía cierra al alza este 3 de febrero

Cierre de sesión BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el BIST 100, que terminó la sesión bursátil del martes 3 de febrero con notables ascensos del 1,87%, hasta los 13.875,32 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 13.926,55 puntos y la cifra mínima de 13.660,78 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,91%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 acumula un incremento 5,86%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 41,48%.

