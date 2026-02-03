BIST 100: el principal índice de Turquía cierra al alza este 3 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el BIST 100, que terminó la sesión bursátil del martes 3 de febrero con notables ascensos del 1,87%, hasta los 13.875,32 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 13.926,55 puntos y la cifra mínima de 13.660,78 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,91%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 acumula un incremento 5,86%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 41,48%.