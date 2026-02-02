Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 2 de febrero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
El euro se negoció al cierre a 9,04 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,67% frente a los registros de la jornada previa.

En relación a la última semana, el euro registra un ascenso 1,57%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 6,03%.

Si confrontamos el dato con días pasados, cambió el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una bajada del 0,05%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (18,35%), de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

