Valor de cierre del euro en Canadá este 2 de febrero de EUR a CAD

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,15% con respecto a los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una bajada 1,39%; pese a ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 4,51%.

En relación a jornadas pasadas, con este valor interrumpió la racha plana que llevaba en las cuatro jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es algo superior a los números logrados para el último año (5,85%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.