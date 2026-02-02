Valor de cierre del dólar en Canadá este 2 de febrero de USD a CAD

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,64% comparado con los 1,36 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,71% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una disminución del 2,93%.

En relación a fechas previas, invirtió el valor de la sesión previa, en el que obtuvo una bajada del 0,94%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente superior a los números logrados para el último año (5,11%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.