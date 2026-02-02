Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 2 de febrero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,52% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,58%; pero en el último año mantiene aún un descenso del 3,05%.

Si confrontamos el valor con jornadas previas, da la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó un descenso del 0,94%, siendo incapaz de establecer una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un balance visiblemente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

