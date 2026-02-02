Valor de apertura del dólar en Canadá este 2 de febrero de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,52% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,58%; pero en el último año mantiene aún un descenso del 3,05%.

Si confrontamos el valor con jornadas previas, da la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó un descenso del 0,94%, siendo incapaz de establecer una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un balance visiblemente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.