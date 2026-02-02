Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,45% al cierre de este 2 de febrero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con descensos del 1,45%, hasta los 31.599,29 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 32.008,46 puntos y la cifra mínima de 31.359,95 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,03%.

En la última semana, el Taiwan Weighted registra una disminución 1,45%; por contra desde hace un año aún conserva un incremento del 35,81%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 7,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

