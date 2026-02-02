Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 1,45% al cierre de este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con descensos del 1,45%, hasta los 31.599,29 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 32.008,46 puntos y la cifra mínima de 31.359,95 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,03%.

En la última semana, el Taiwan Weighted registra una disminución 1,45%; por contra desde hace un año aún conserva un incremento del 35,81%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,67% por debajo de su máximo en lo que va de año (32.803,82 puntos) y un 7,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).