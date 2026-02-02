Noticias

Swiss Market sube 0,2% durante arranque de los mercados este 2 de febrero

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el Swiss Market, que comienza la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con leves ascensos del 0,2%, hasta los 13.214,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice bursátil suma tres fechas sucesivas de ganancias.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra una subida 0,55%, por lo que desde hace un año aún acumula un incremento del 6,09%. El Swiss Market se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (13.476,32 puntos) y un 1,46% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suiza

Últimas Noticias

ATX comienza operaciones a la baja este 2 de febrero

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX comienza operaciones a la

FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 2 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

FTSE MIB IDX arranca operaciones

BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 30 de enero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX experimenta una alza

Euro Stoxx 50 registra pérdidas al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Euro Stoxx 50 registra pérdidas

OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Inicio de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 va a