Swiss Market sube 0,2% durante arranque de los mercados este 2 de febrero

Apertura en positivo para el Swiss Market, que comienza la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con leves ascensos del 0,2%, hasta los 13.214,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice bursátil suma tres fechas sucesivas de ganancias.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra una subida 0,55%, por lo que desde hace un año aún acumula un incremento del 6,09%. El Swiss Market se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (13.476,32 puntos) y un 1,46% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).