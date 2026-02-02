Noticias

PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 30 de enero

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el PSI 20, que empieza la jornada del viernes 30 de enero con leves subidas del 0,2%, hasta los 8.662,19 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con días pasados, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, cuando cerró con una disminución del 0,11%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados.

Teniendo en cuenta la última semana, el PSI 20 acumula un incremento 1,22%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 32,92%. El PSI 20 se sitúa un 0,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.663,41 puntos) y un 3,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

