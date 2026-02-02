PSI 20 avanza 0,51% al finalizar operaciones este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que cerró rueda bursátil del lunes 2 de febrero con ascensos del 0,51%, hasta los 8.706,09 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 8.716,91 puntos y un volumen mínimo de 8.627,40 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 acumula un ascenso 1,5%, de manera que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 33,29%.