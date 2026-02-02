Noticias

PSI 20 avanza 0,51% al finalizar operaciones este 2 de febrero

Cierre de sesión PSI 20: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que cerró rueda bursátil del lunes 2 de febrero con ascensos del 0,51%, hasta los 8.706,09 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 8.716,91 puntos y un volumen mínimo de 8.627,40 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 acumula un ascenso 1,5%, de manera que en términos interanuales mantiene aún un incremento del 33,29%.

