OMX Stockholm 30 va a la baja al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Sesión adversa para el OMXS 30, que inaugura la sesión de mercado del lunes 2 de febrero con bajadas del 0,97%, hasta los 2.997,17 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas de números negativos.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 marca una bajada 0,89%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un incremento del 13,72%. El OMXS 30 se sitúa un 1,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.043,95 puntos) y un 4,03% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).