Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Nikkei 225, que acabó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con bajadas del 1,01%, hasta los 52.784,49 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 54.247,15 puntos y la cifra mínima de 52.656,23 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,93%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 0,19%; pese a ello en el último año aún acumula un ascenso del 35,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.341,23 puntos) y un 3,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

