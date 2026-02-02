Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Nikkei 225, que acabó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con bajadas del 1,01%, hasta los 52.784,49 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 54.247,15 puntos y la cifra mínima de 52.656,23 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,93%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 0,19%; pese a ello en el último año aún acumula un ascenso del 35,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (54.341,23 puntos) y un 3,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).