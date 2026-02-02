Nifty 50 este 2 de febrero: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Nifty 50, que acabó la sesión bursátil del lunes 2 de febrero con notables ascensos del 1,06%, hasta los 25.088,40 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 25.108,10 puntos y un volumen mínimo de 24.679,40 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,71%.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca una bajada 0,35%; aunque en el último año aún acumula un incremento del 9,9%. El Nifty 50 se sitúa un 4,71% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,06% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.825,45 puntos).