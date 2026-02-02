MOEX Russia Index cae un 0,54% durante la apertura de la jornada de este 30 de enero

Sesión adversa para el MOEX Russia Index, que comienza rueda bursátil del viernes 30 de enero con leves caídas del 0,54%, hasta los 2.782,74 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, el índice bursátil pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia positiva.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index marca una subida 0,2%; pese a ello en términos interanuales acumula aún una bajada del 4,9%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (2.797,76 puntos) y un 3,18% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).