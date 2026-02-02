Hang Seng este 2 de febrero: perdió terreno tras el cierre de la jornada

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con notables caídas del 2,23%, hasta los 26.775,57 puntos. El indicador marcó un máximo de 27.100,09 puntos y un mínimo de 26.507,62 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,19%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca una subida 0,04%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 35,91%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,26% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,39% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).