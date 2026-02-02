Noticias

Hang Seng este 2 de febrero: perdió terreno tras el cierre de la jornada

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con notables caídas del 2,23%, hasta los 26.775,57 puntos. El indicador marcó un máximo de 27.100,09 puntos y un mínimo de 26.507,62 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,19%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca una subida 0,04%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 35,91%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,26% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,39% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

