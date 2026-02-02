Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 2 de febrero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,26%, de manera que en el último año aún acumula un ascenso del 1,81%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, puso punto final a cinco jornadas de tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual ahora mismo.