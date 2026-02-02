Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 2 de febrero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 2 de febrero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,26%, de manera que en el último año aún acumula un ascenso del 1,81%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, puso punto final a cinco jornadas de tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual ahora mismo.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Tipo de cambio de USD a CUP: Peso cubano mantiene su estabilidad frente al dólar hoy 2 de febrero de 2026

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Tipo de cambio de USD

Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Este es el top 10

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Desde misterios hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las producciones más populares de

El top de las mejores series de Paramount+ en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Paramount+, que busca seguir gustando a los usuarios

El top de las mejores

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más vistas en