FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 2 de febrero

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión de mercado del lunes 2 de febrero con bajadas del 0,7%, hasta los 45.207,64 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un incremento del 0,14%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el FTSE MIB IDX marca un ascenso del 0,57%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 1,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (45.850 puntos) y un 1,62% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.488 puntos).

