Euro Stoxx 50 registra pérdidas al inicio de la jornada de este 2 de febrero

Sesión negativa para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de febrero con caídas del 0,75%, hasta los 5.903,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas previas, el índice bursátil cambia el sentido del dato previo, donde se saldó con un ascenso del 0,7%, demostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 registra una bajada 0,92%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 10,2%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,28% por debajo de su máximo del presente año (6.041,14 puntos) y un 0,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.850,38 puntos).