Euro: cotización de cierre hoy 2 de febrero en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,51 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,82% frente al valor de la jornada anterior, cuando marcó 20,68 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una bajada 0,4%, de manera que en términos interanuales aún conserva una disminución del 6,51%.

En relación a días previos, giró las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un incremento del 0,33%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 7,36%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,36%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

