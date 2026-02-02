Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Estados Unidos

1. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

2. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

3. Mike Epps: Delusional

Con su humor único y sin filtro, Epps comparte historias de todo tipo, desde desengaños amorosos hasta cómo, con un poco de delirio y mucho esfuerzo, se convirtió en una estrella.

4. Free Bert

Un padre que es un desastre con patas y su familia, que tampoco tiene filtro, siembran el caos al tratar de encajar con los esnobs del colegio elitista de sus hijas.

5. Rascacielos en vivo (Skyscraper Live)

Sin cuerdas. Sin miedo. El legendario escalador en solitario Alex Honnold lo arriesga todo en un ascenso en vivo por uno de los rascacielos más altos del mundo en Taipéi, Taiwán.

6. Bailando sobre hielo (Finding Her Edge)

Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.

7. 22.11.63

El profesor de secundaria Jake Epping viaja en el tiempo para evitar el asesinato del presidente John F. Kennedy - pero su misión se ve amenazada por Lee Harvey Oswald, el amor y el pasado en sí, que no quiere ser cambiado y no debería de serlo.

8. black-ish

Un hombre de familia lucha para ganar un cierto sentido de identidad cultural mientras cria a sus hijos en un barrio predominantemente blanco de clase media alta.

9. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

10. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.