El principal índice surcoreano este 2 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 5,26%

Sesión adversa para el KOSPI, que cerró rueda bursátil del lunes 2 de febrero con fuertes descensos del 5,26%, hasta los 4.949,69 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 5.196,71 puntos y un volumen mínimo de 4.933,58 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,06%.

En los últimos siete días, el KOSPI acumula un incremento 0%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 96,14%. El KOSPI se sitúa un 5,26% por debajo de su máximo del presente año (5.224,36 puntos) y un 14,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).