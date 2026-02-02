Noticias

El principal índice surcoreano este 2 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 5,26%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que cerró rueda bursátil del lunes 2 de febrero con fuertes descensos del 5,26%, hasta los 4.949,69 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 5.196,71 puntos y un volumen mínimo de 4.933,58 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,06%.

En los últimos siete días, el KOSPI acumula un incremento 0%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 96,14%. El KOSPI se sitúa un 5,26% por debajo de su máximo del presente año (5.224,36 puntos) y un 14,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Córdoba

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Temperaturas en Rosario: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Rosario: prepárate antes

Pronóstico del estado del tiempo en La Plata para este 2 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Clima hoy en Argentina: temperaturas para Mendoza este 2 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Argentina: temperaturas

Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 2 de febrero

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Nikkei 225: el principal índice