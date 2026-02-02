El Nikkei 225 sube 0,43% tras la apertura de la jornada este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nikkei 225, que comienza la jornada en los mercados del lunes 2 de febrero con leves subidas del 0,43%, hasta los 53.551,68 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, en el que finalizó con una bajada del 0,03%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 1,26%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 37,21%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,45% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 4,76% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).