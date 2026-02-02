El índice KOSPI de Corea del Sur perdió 2,37% en la apertura de este 2 de febrero

Comienzo en rojo para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de febrero con grandes descensos del 2,37%, hasta los 5.100,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice con este valor interrumpe la racha positiva que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.
Con respecto a los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 3,05%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 102,11%. El KOSPI se sitúa un 2,37% por debajo de su máximo del presente año (5.224,36 puntos) y un 18,35% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).