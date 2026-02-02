Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur perdió 2,37% en la apertura de este 2 de febrero

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el KOSPI, que inaugura la jornada financiera del lunes 2 de febrero con grandes descensos del 2,37%, hasta los 5.100,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice con este valor interrumpe la racha positiva que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.

Con respecto a los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso 3,05%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 102,11%. El KOSPI se sitúa un 2,37% por debajo de su máximo del presente año (5.224,36 puntos) y un 18,35% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Loto Clásico de Chile: resultados ganadores de este domingo 1 de febrero de 2026

Ya puedes revisar los números ganadores del más reciente sorteo de esta popular lotería celebrada por la Polla Chilena de Beneficencia

Loto Clásico de Chile: resultados

Top de Netflix en Ecuador: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top de Netflix en Ecuador:

Las películas de Netflix en Chile para engancharse este día

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estos personajes

Las películas de Netflix en

Glosario de tecnología: qué significa Ventajas y desventajas de Python

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Prepárate antes de salir: este