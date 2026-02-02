El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 2 de febrero con ganancia de 0,32%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Russell 2000, que inaugura la sesión del lunes 2 de febrero con leves subidas del 0,32%, hasta los 2.622,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el índice cambia el sentido del resultado previo, en el que se anotó una disminución del 0,05%, sin poder establecer una tendencia definida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una bajada del 1,41%. El Russell 2000 se sitúa un 3,56% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,54% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).