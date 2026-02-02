Noticias

El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 2 de febrero con ganancia de 0,32%

Apertura de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Russell 2000, que inaugura la sesión del lunes 2 de febrero con leves subidas del 0,32%, hasta los 2.622,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el índice cambia el sentido del resultado previo, en el que se anotó una disminución del 0,05%, sin poder establecer una tendencia definida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una bajada del 1,41%. El Russell 2000 se sitúa un 3,56% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,54% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

