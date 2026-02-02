Canadá: cotización de apertura del euro hoy 2 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura el euro se paga al inicio a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,27% si se compara con los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un descenso 1,27%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 4,63%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días es superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.