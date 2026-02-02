Noticias

Canadá: cotización de apertura del euro hoy 2 de febrero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Canadá: cotización de apertura del
Canadá: cotización de apertura del euro hoy 2 de febrero de EUR a CAD

Tras la apertura el euro se paga al inicio a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,27% si se compara con los 1,61 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un descenso 1,27%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 4,63%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días es superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del Dólar en México hoy, lunes 02 de febrero de 2026: cómo se cotiza el USD a MXN

La divisa estadounidense inicia el mes a la baja tras tres sesiones de avances

Precio del Dólar en México

El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 2 de febrero con ganancia de 0,32%

Apertura de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000

Dólar inicia mes a la alza en República Dominicana: cuál es la cotización del tipo de cambio hoy lunes 2 de febrero

El mercado financiero experimenta menos variaciones mientras la moneda estadounidense mantiene su avance

Dólar inicia mes a la

Precio del dólar con baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 2 de febrero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar con baja:

Dólar en Chile hoy 2 de febrero del 2026: cotización de apertura y tipo de cambio USD a CLP

Las recientes variaciones en el precio internacional del cobre condicionan la valorización de la moneda nacional

Dólar en Chile hoy 2