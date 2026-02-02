Noticias

BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió al alza este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de febrero con subidas del 0,5%, hasta los 81.127,93 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador pone fin a dos sesiones de tendencia negativa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,89%; sin embargo en el último año aún conserva un incremento del 5,11%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 5,4% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,5% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (80.722,94 puntos).

